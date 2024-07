Встреча по COP29 на уровне переговорщиков проходит в Шамахы

Встреча на уровне переговорщиков в Шамахы отражает приверженность председательства COP29 активизации взаимодействия и ускорению действий в борьбе с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главы делегаций, включая председателей всех переговорных групп, собрались на выездное совещание в эти выходные в Шамахы, чтобы вместе придать импульс прогрессу [в борьбе с климатическими изменениями]. Данное мероприятие отражает приверженность председательства на СОР29 активизации взаимодействия и ускорению действий", - говорится в публикации.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.