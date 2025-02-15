Мухтар Бабаев обсудил с делегацией крупной немецкой энергетической компанией устойчивость энергосистем
Мухтар Бабаев обсудил с делегацией крупной немецкой энергетической компанией устойчивость энергосистемПрезидент COP29 Мухтар Бабаев и немецкий энергетический концерн Uniper обсудили устойчивость глобальных энергетических систем.
Президент COP29 Мухтар Бабаев на встрече с представителями германского энергетического концерна Uniper обсудил устойчивость глобальных энергетических систем.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Президент COP29 обсудил с Uniper устойчивость глобальных энергетических систем и пути реализации итогов COP29, а также обеспечения справедливого и упорядоченного [энергетического] перехода. Он [Мухтар Бабаев] подчеркнул приверженность Азербайджана поддержанию энергетической безопасности, повышению устойчивости и углублению партнерских отношений с Германией", - говорится в информации.
COP29 President joined Uniper @MunSecConf to discuss resilience in global energy systems and how to take forward the COP29 outcomes and deliver a just and orderly transition. He highlighted Azerbaijan’s commitment to upholding energy security, improving sustainability, and… pic.twitter.com/8vFw2u8GwU