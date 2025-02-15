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Мухтар Бабаев обсудил с делегацией крупной немецкой энергетической компанией устойчивость энергосистем

Мухтар Бабаев обсудил с делегацией крупной немецкой энергетической компанией устойчивость энергосистем Президент COP29 Мухтар Бабаев и немецкий энергетический концерн Uniper обсудили устойчивость глобальных энергетических систем.
COP29
15 февраля 2025 г. 15:45
Мухтар Бабаев обсудил с делегацией крупной немецкой энергетической компанией устойчивость энергосистем

Президент COP29 Мухтар Бабаев на встрече с представителями германского энергетического концерна Uniper обсудил устойчивость глобальных энергетических систем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 обсудил с Uniper устойчивость глобальных энергетических систем и пути реализации итогов COP29, а также обеспечения справедливого и упорядоченного [энергетического] перехода. Он [Мухтар Бабаев] подчеркнул приверженность Азербайджана поддержанию энергетической безопасности, повышению устойчивости и углублению партнерских отношений с Германией", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin qorunması və COP29-un nəticələri Almaniyada müzakirə edilib

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