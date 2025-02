Мухтар Бабаев обсудил с делегацией крупной немецкой энергетической компанией устойчивость энергосистем

Президент COP29 Мухтар Бабаев на встрече с представителями германского энергетического концерна Uniper обсудил устойчивость глобальных энергетических систем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 обсудил с Uniper устойчивость глобальных энергетических систем и пути реализации итогов COP29, а также обеспечения справедливого и упорядоченного [энергетического] перехода. Он [Мухтар Бабаев] подчеркнул приверженность Азербайджана поддержанию энергетической безопасности, повышению устойчивости и углублению партнерских отношений с Германией", - говорится в информации.