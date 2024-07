Yalçın Rəfiyev BMT rəsmisi ilə iqlim fəaliyyəti üzrə tərəfdaşlığı müzakirə edib

Yalçın Rəfiyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) rəsmisi ilə iqlim fəaliyyəti ambisiyalarını yüksəltmək üçün davamlı tərəfdaşlığı müzakirə edib.

"Report" xəbər verir ki, COP29-un Baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev və BMT-nin İnkişaf Koordinasiya İdarəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Qvi-Yop Son (Gwi-Yeop Son) ilə görüşüb.

Bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, tərəflər COP29-da Azərbaycanın liderliyini əsas götürərək iqlim fəaliyyəti ambisiyalarını yüksəltmək üçün davamlı tərəfdaşlığı yenidən təsdiqləyiblər.