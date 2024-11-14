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В рамках COP29 в Баку стартовал министерский форум по зеленому управлению

В рамках COP29 в Баку стартовал министерский форум по зеленому управлению В рамках COP29 состоялась церемония открытия министерского форума по передовому зеленому управлению.
COP29
14 ноября 2024 г. 10:51
В рамках COP29 в Баку стартовал министерский форум по зеленому управлению

В рамках COP29 состоялась церемония открытия министерского форума по передовому зеленому управлению.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Госагентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям ("ASAN xidmət"), Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Apolitical Group Limited.

На церемонии открытия выступили председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехтиев, заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана, генеральный директор ИСЕСКО Салим Аль-Малик, исполнительный директор Apolitical Group Limited Робин Скотт, вице-президент исламского банка развития (ИБР) Замир Икбал и др.

"Сокращение выбросов углерода и защита ключевых природных ресурсов важны, прежде всего, для обеспечения экологической устойчивости", - подчеркнул глава ИСЕСКО Салим Аль-Малик. Он отметил, что ИСЕСКО сотрудничает со странами-членами в соответствии с международными соглашениями и разрабатывает программы по обеспечению водной безопасности.

Замгенсека ООН Алишахбана заявила, что сегодняшний форум предлагает важную платформу для обсуждения и согласования путей более продуктивной реализации зеленой и цифровой трансформации. По ее словам, цифровые технологии обеспечивают практические инструменты для адаптации к климату и устойчивости к бедствиям с помощью цифровых решений, повышающих эффективность и сокращающих выбросы.

Вице-президент ИБР Замир Икбал отметил, что COP29 критическая возможность для глобальных климатических усилий, особенно в плане финансирования климатических действий.

Форум собрал представителей правительств, международных организаций, ведущих экспертов и академических кругов для поощрения интерактивного диалога и сотрудничества. Всего в нем приняли участие руководители 7 международных организаций, профильных министерств из почти 20 стран, а также представители различных компаний и научно-исследовательских институтов.

Спикеры подчеркнули важность международного сотрудничества в расширении зеленых технологий, развитии передового управления и адаптации государственных услуг к окружающей среде и социальной устойчивости.

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Версия на английском языке ФотоMinisterial forum on green governance launches at COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da yaşıl idarəetmə ilə bağlı beynəlxalq forumun açılışı olub

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