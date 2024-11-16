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В рамках COP29 стартовал Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства OGMP 2.0

В рамках COP29 стартовал Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства OGMP 2.0 В рамках COP29 при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялся Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства (OGMP 2.0).
COP29
16 ноября 2024 г. 12:39
В рамках COP29 стартовал Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства OGMP 2.0

В рамках COP29 при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялся Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства (OGMP 2.0).

Как передает Report, мероприятие, посвященное сокращению метановых выбросов и повышению прозрачности, собрало высокопоставленных представителей SOCAR, TotalEnergies, Italgas Reti, TAP AG, Shell, ADNOC, Petronas, а также представителей Европейской комиссии, Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и Фонда защиты окружающей среды (EDF).

Форум организован с целью подчеркнуть значимость инициативы OGMP 2.0 и повысить осведомленность о ней среди широкой аудитории. На открытии выступили президент SOCAR Ровшан Наджаф, Комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон и руководитель отдела изменения климата UNEP Дачен Церинг. Спикеры особо отметили вклад платформы OGMP 2.0 в улучшение прозрачности, устойчивости и операционных стандартов в глобальном энергетическом секторе.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул приверженность компании принципам сокращения выбросов и прозрачной отчетности в глобальном масштабе, отметив, что SOCAR присоединилась к инициативе OGMP 2.0 в 2024 году. Он также поделился информацией о целях и деятельности компании в области сокращения выбросов.

В ходе дискуссий была подчеркнута значимость разработки методологий для точного измерения и мониторинга метановых выбросов, а также преимущества применения цифровых технологических инструментов в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоOGMP 2.0 Oil and Gas Methane Partnership Leaders Forum launched at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində “OGMP 2.0 təşəbbüsü liderlərinin Forumu” keçirilib

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