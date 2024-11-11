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В Баку в рамках COP29 представлен доклад Всемирной метеорологической организации

В Баку в рамках COP29 представлен доклад Всемирной метеорологической организации В первый день 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку был представлен доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО).
COP29
11 ноября 2024 г. 14:36
В Баку в рамках COP29 представлен доклад Всемирной метеорологической организации

В первый день 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку был представлен доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как сообщает Report, в докладе подчеркивается, что крупномасштабные цели Парижского соглашения находятся под серьезной угрозой.

С вступительной речью на презентации доклада в Баку выступила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

"Поскольку месячные и годовые показатели потепления временно превысили 1,5 °C, важно подчеркнуть, что это не означает, что мы не смогли достичь цели Парижского соглашения - удержания повышения глобальной средней температуры значительно ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и продолжения усилий по ограничению глобального потепления до 1,5 °C", - заявила Сауло.

Генсек отметила, что любые изменения температуры имеют значение.

"Каждая доля градуса потепления имеет значение. Вне зависимости от того, ниже или выше уровень 1,5 °C, каждое новое повышение температуры усиливает экстремальные климатические явления и увеличивает последствия и риски", - отметила она.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP29 çərçivəsində Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının hesabatı təqdim edilib
Версия на английском языке World Meteorological Organization's report presented in Baku within COP29

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