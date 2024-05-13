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В Баку проводится тренинг "Изменения климата и COP" для представителей НПО

В Баку проводится тренинг "Изменения климата и COP" для представителей НПО
COP29
13 мая 2024 г. 11:46
В Баку проводится тренинг Изменения климата и COP для представителей НПО

В Баку прошла церемония официального открытия тренинга "Изменения климата и COP", в котором принимают участие представители 100 неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает Report, тренинг для НПО организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций и Институтом развития и дипломатии Университета ADA.

На церемонии открытия заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе и коммуникациям Администрации президента Турал Алиев сказал, что сегодня Азербайджан серьезно готовится к COP29. Он отметил, что поскольку тема глобальных изменений климата очень широкая, очень важно правильное информирование общественности и повышение знаний в этой области.

На тренинге, организованном в ADA, НПО будут ознакомлены с концепциями изменения климата, основными тенденциями и проявлениями в этой сфере, а также с положениями Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Версия на азербайджанском языке Фото100 QHT üçün “İqlim Dəyişmələri və COP” mövzusunda təlim keçirilir

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