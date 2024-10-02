В Баку прошли дискуссии о влиянии изменения климата на детей

В Университете ADA состоялось "Национальное мероприятие высокого уровня в связи с изменением климата и детьми".

В Университете ADA состоялось "Национальное мероприятие высокого уровня в связи с изменением климата и детьми".

Как сообщает Report, в ходе конференции прошли дискуссии о влиянии изменения климата на детей.

На мероприятии выступили лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова, региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам устойчивого развития и климата Мария Осбек, молодой посол по климату Орудж Байрамов, азербайджанский представитель Департамента глобальных коммуникаций ЮНИСЕФ Рашад Гусейнов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, руководитель Аппарата Министерства науки и образования Матин Керимли, заведующая отделом Министерства экологии и природных ресурсов Сайяра Мамедова, консультант отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова, представитель Министерства молодежи и спорта Нармин Асланбекова.

В завершение были проведены дискуссии с участниками мероприятия.