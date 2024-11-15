В Баку пройдет инвестиционный форум по ВИЭ-проектам в Азии

14:54

В Баку в июне 2025 года впервые пройдет инвестиционный форум по проектам возобновляемой энергии (ВИЭ) в Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на пресс-конференции в рамках COP29 в Баку.

По его словам, последний подобный форум проводился в Западной Африке и имел хорошие результаты.

Он добавил, что в IRENA рассчитывают на достижение хороших результатов по итогам дискуссий, проводимых в Баку. "Важно признать лидерские позиции Азербайджана в регионе (в вопросах реализации ВИЭ-проектов). Это создаст огромные возможности для создания в регионе возобновляемых источников энергии", - отметил он.

Франческо Ла Камера добавил, что Агентство работает со странами по вопросам энергетического планирования и их последующей реализации, трансформации и упрощения финансирования.