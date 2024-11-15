О нас

В Баку пройдет инвестиционный форум по ВИЭ-проектам в Азии

В Баку пройдет инвестиционный форум по ВИЭ-проектам в Азии 14:54
COP29
15 ноября 2024 г. 15:31
В Баку пройдет инвестиционный форум по ВИЭ-проектам в Азии

В Баку в июне 2025 года впервые пройдет инвестиционный форум по проектам возобновляемой энергии (ВИЭ) в Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на пресс-конференции в рамках COP29 в Баку.

По его словам, последний подобный форум проводился в Западной Африке и имел хорошие результаты.

Он добавил, что в IRENA рассчитывают на достижение хороших результатов по итогам дискуссий, проводимых в Баку. "Важно признать лидерские позиции Азербайджана в регионе (в вопросах реализации ВИЭ-проектов). Это создаст огромные возможности для создания в регионе возобновляемых источников энергии", - отметил он.

Франческо Ла Камера добавил, что Агентство работает со странами по вопросам энергетического планирования и их последующей реализации, трансформации и упрощения финансирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku to host investment forum on renewable energy projects in Asia
Версия на азербайджанском языке Bakıda Asiyanın bərpa olunan enerji layihələri üçün investisiya forumu keçiriləcək

Другие новости из категории

Яэль Бараш Харман: Израиль и Азербайджан имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере ВИЭ
Яэль Бараш Харман: Израиль и Азербайджан имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере ВИЭ
15 ноября 2024 г. 16:06
Глава Ассоциации: Веками помогавшие людям сохранять природу некоторые местные культуры были уничтожены
Глава Ассоциации: Веками помогавшие людям сохранять природу некоторые местные культуры были уничтожены
15 ноября 2024 г. 16:01
Малые островные государства и наименее развитые страны требуют усилить климатическое финансирование
Малые островные государства и наименее развитые страны требуют усилить климатическое финансирование
15 ноября 2024 г. 15:54
Адиль Керимли: На COP29 принято решение о запуске инициативы Группа Друзей
Адиль Керимли: На COP29 принято решение о запуске инициативы "Группа Друзей"
15 ноября 2024 г. 15:47
Джаббаров обсудил с Total Energies сотрудничество в сфере зеленой энергии
Джаббаров обсудил с Total Energies сотрудничество в сфере "зеленой энергии"
15 ноября 2024 г. 15:34
Представители Американских штатов на СОР29: Продолжим борьбу с изменением климата
Представители Американских штатов на СОР29: Продолжим борьбу с изменением климата
15 ноября 2024 г. 15:19
В Баку прошла панельная дискуссия на тему углеродного ценообразования
ФотоВ Баку прошла панельная дискуссия на тему углеродного ценообразования
15 ноября 2024 г. 15:18
ЮНЕСКО готова внести вклад в борьбу с изменениями климата
ЮНЕСКО готова внести вклад в борьбу с изменениями климата
15 ноября 2024 г. 15:13
Сахиба Гафарова встретилась с экс-премьер-министром Великобритании
ФотоСахиба Гафарова встретилась с экс-премьер-министром Великобритании
15 ноября 2024 г. 15:06
Фатих Бирол: 3 000 ГВт зеленой энергии готовы к подключению к глобальным сетям, но есть проблемы в системе передачи электроэнергии
Фатих Бирол: 3 000 ГВт "зеленой энергии" готовы к подключению к глобальным сетям, но есть проблемы в системе передачи электроэнергии
15 ноября 2024 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi