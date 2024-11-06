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В Баку обсудили информационные атаки против Азербайджана в преддверии COP29

В Баку обсудили информационные атаки против Азербайджана в преддверии COP29 В Бакинском государственном университете (БГУ) совместно с Советом прессы прошел круглый стол на тему "Информационная война: цели и сущность информационных атак против Азербайджана в преддверии COP29".
COP29
6 ноября 2024 г. 14:08
В Баку обсудили информационные атаки против Азербайджана в преддверии COP29

В Бакинском государственном университете (БГУ) совместно с Советом прессы прошел круглый стол на тему "Информационная война: цели и сущность информационных атак против Азербайджана в преддверии COP29".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники университета, включая профессорско-преподавательский состав факультета журналистики, студенты и члены Совета прессы.

Председатель Совета прессы Рашад Меджид затронул проблему дезинформации и ее негативное влияние на общество. "В последние годы эта тема стала особенно актуальной. Борьба с фейковыми новостями теперь необходима, и мы стремимся активно участвовать в этом процессе", — подчеркнул он.

На мероприятии так же выступили ректор университета Эльчин Бабаев, заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, главный редактор газеты "Шарг" Акиф Аширлы, профессор Гулу Магеррамли и декан факультета журналистики Вугар Зифероглу.

Эльчин Бабаев подчеркнул, что проведение COP29 в Баку свидетельствует о высоком доверии к Азербайджану. Акиф Аширлы подчеркнул необходимость укрепления информационных агентств и международного сотрудничества.

Гулу Магеррамли заявил, что дезинформация стала повседневной проблемой, влияющей на межгосударственные отношения, а Вугар Зифероглу обратил внимание на глобальную значимость проблемы и подчеркнул важность бдительности СМИ в условиях усиливающейся дезинформации.

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Версия на английском языке ФотоInformation attacks against Azerbaijan ahead of COP29 discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP29 ərəfəsində Azərbaycana qarşı informasiya hücumları müzakirə olunub

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