В Баку на COP29 будут организованы молитвенные комнаты

15:14

На предстоящей в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, в конференц-зале будут организованы две комнаты для медитации и молитв - отдельно для мужчин и женщин.

Согласно полученной Report информации, данный вопрос включен в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса и нашел отражение в "Соглашении о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата между Правительством Азербайджана и Секретариатом ООН по изменению климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола, 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения и соглашение о сессиях вспомогательных органов".

Кроме того, в зоне главного входа, после прохождения контроля безопасности, будет функционировать комната матери и ребенка.

Также на открытом воздухе в пределах охраняемой территории планируется организовать четыре пункта для курения.