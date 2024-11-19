В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению зоонозных заболеваний

В Азербайджане разработан проект "Национальной стратегии на 2025-2030 годы по предотвращению и усилению контроля над зоонозными заболеваниями с применением концепции "Единое здоровье".

В Азербайджане разработан проект "Национальной стратегии на 2025-2030 годы по предотвращению и усилению контроля над зоонозными заболеваниями с применением концепции "Единое здоровье".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Закия Мустафаева на мероприятии "Конференция Единого здоровья" в рамках COP29.

По ее словам, изменение климата может привести к распространению новых инфекций. "В связи с этим важно взаимодействие соответствующих секторов. В Азербайджане они совместно работают над выявлением зоонозных эпидемий и принятием оперативных мер. Разработан проект Национальной стратегии с применением единой платформы для управления кризисными ситуациями и борьбы с ними", - сказала Мустафаева.