О нас

В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению зоонозных заболеваний

В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению зоонозных заболеваний В Азербайджане разработан проект "Национальной стратегии на 2025-2030 годы по предотвращению и усилению контроля над зоонозными заболеваниями с применением концепции "Единое здоровье".
COP29
19 ноября 2024 г. 10:22
В Азербайджане разработана стратегия по предотвращению зоонозных заболеваний

В Азербайджане разработан проект "Национальной стратегии на 2025-2030 годы по предотвращению и усилению контроля над зоонозными заболеваниями с применением концепции "Единое здоровье".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Закия Мустафаева на мероприятии "Конференция Единого здоровья" в рамках COP29.

По ее словам, изменение климата может привести к распространению новых инфекций. "В связи с этим важно взаимодействие соответствующих секторов. В Азербайджане они совместно работают над выявлением зоонозных эпидемий и принятием оперативных мер. Разработан проект Национальной стратегии с применением единой платформы для управления кризисными ситуациями и борьбы с ними", - сказала Мустафаева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərin qarşısının alınmasına dair strategiya hazırlanıb

Экслюзивные новости

Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi