UNICEF: Инвестирование в будущее начинается с детей

Инвестирование в будущее начинается с детей.

Инвестирование в будущее начинается с детей.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель исполнительного директора UNICEF по партнерству Китти ван дер Хейден на заседании "Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости" в рамках COP29.

"Мы поддерживаем совместное заявление о "Бакинской инициативе по человеческому развитию для климатической устойчивости" и связанные с этим основные принципы. Говоря о человеческом развитии, я хочу особо подчеркнуть, что мы должны начинать прежде всего с детей. Инвестировать в детей не только правильно, но и крайне важно", - подчеркнула она.

По словам гостьи, чтобы инвестирование в будущее надо начинать с детей: "Им нужны зеленые и цифровые навыки. Повышение навыков молодежи является важной частью человеческого развития. Я хотела бы поблагодарить председательство COP29 за то, что данный вопрос был включен в повестку".