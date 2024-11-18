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Турецкий министр: Готовятся образовательные стратегии, направленные на энергопереход

Турецкий министр: Готовятся образовательные стратегии, направленные на энергопереход 15:00
COP29
18 ноября 2024 г. 15:50
Турецкий министр: Готовятся образовательные стратегии, направленные на энергопереход

Турция разрабатывает специальные стратегии для более активного вовлечения женщин и детей в процесс климатической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Турции Юсуф Текин во время выступления на панели высокого уровня "Экологизация образования и климатическая устойчивость" в рамках COP29.

Он отметил, что в новую учебную программу Турции включены темы, касающиеся изменения климата, окружающей среды и устойчивого развития: "Эти уроки направлены на повышение осведомленности учащихся об экологических проблемах и развитие их способности разрабатывать инновационные решения в этой области".

Министр также подчеркнул, что в образовательных программах акцент сделан на экологическое образование, изменение климата, зеленые технологии, инновационные решения и зеленую экономику: "Разрабатываются специальные стратегии для повышения роли женщин и детей и их более активного вовлечения в процесс климатической устойчивости".

Кроме того, ведется работа над образовательными документами, поддерживающими переход к зеленой экономике, повышение квалификации рабочей силы в сфере экологии и цифровой трансформацией.

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