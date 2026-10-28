Нигяр Арпадараи: Участие частного сектора в реализации экономических целей имеет важное значение

Для выполнения международных обязательств в реальной экономике необходимо участие бизнеса, инвесторов, технологических компаний и гражданского общества.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по изменению климата Нигяр Арпадараи на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По ее словам, именно поэтому в период председательства COP29 велась работа по расширению участия частного сектора в климатической повестке.

"Сокращение выбросов, модернизация энергетических систем, внедрение новых технологий и изменение производственных процессов невозможны без активного участия бизнеса. Частный сектор - это не только источник финансирования, но и поставщик технологий, инноваций, управленческого опыта и новых бизнес-моделей. Поэтому мы должны рассматривать бизнес не как стороннего участника климатической политики, а как одного из ключевых партнеров в ее реализации. Мы продолжаем работать со всеми участниками общества над вопросами борьбы с изменением климата", - отметила она.

Арпадараи подчеркнула, что глобальные климатические обязательства необходимо рассматривать также с точки зрения национальных целей развития Азербайджана.

"Мы должны учитывать связь каждой глобальной инициативы с экономическими интересами нашей страны, энергетической безопасностью, конкурентоспособностью и долгосрочными перспективами развития. Суть концепции Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) в том, чтобы не противопоставлять глобальные климатические цели национальным интересам, а находить направления, где они пересекаются и дополняют друг друга", - сказала она.

По ее словам, в обновленном документе NDC Азербайджана предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Ранее аналогичный показатель был установлен на 2050 год.

"Таким образом, перед нами стоит конкретное обязательство, которое необходимо выполнить в сжатые сроки. В то же время для достижения этой цели требуются дополнительная международная финансовая поддержка, доступность технологий и их трансфер", - добавила Арпадараи.