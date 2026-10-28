Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Нигяр Арпадараи: Участие частного сектора в реализации экономических целей имеет важное значение

    Бизнес
    • 28 октября, 2026
    • 11:00
    Нигяр Арпадараи: Участие частного сектора в реализации экономических целей имеет важное значение

    Для выполнения международных обязательств в реальной экономике необходимо участие бизнеса, инвесторов, технологических компаний и гражданского общества.

    Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по изменению климата Нигяр Арпадараи на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

    По ее словам, именно поэтому в период председательства COP29 велась работа по расширению участия частного сектора в климатической повестке.

    "Сокращение выбросов, модернизация энергетических систем, внедрение новых технологий и изменение производственных процессов невозможны без активного участия бизнеса. Частный сектор - это не только источник финансирования, но и поставщик технологий, инноваций, управленческого опыта и новых бизнес-моделей. Поэтому мы должны рассматривать бизнес не как стороннего участника климатической политики, а как одного из ключевых партнеров в ее реализации. Мы продолжаем работать со всеми участниками общества над вопросами борьбы с изменением климата", - отметила она.

    Арпадараи подчеркнула, что глобальные климатические обязательства необходимо рассматривать также с точки зрения национальных целей развития Азербайджана.

    "Мы должны учитывать связь каждой глобальной инициативы с экономическими интересами нашей страны, энергетической безопасностью, конкурентоспособностью и долгосрочными перспективами развития. Суть концепции Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) в том, чтобы не противопоставлять глобальные климатические цели национальным интересам, а находить направления, где они пересекаются и дополняют друг друга", - сказала она.

    По ее словам, в обновленном документе NDC Азербайджана предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Ранее аналогичный показатель был установлен на 2050 год.

    "Таким образом, перед нами стоит конкретное обязательство, которое необходимо выполнить в сжатые сроки. В то же время для достижения этой цели требуются дополнительная международная финансовая поддержка, доступность технологий и их трансфер", - добавила Арпадараи.

    Нигяр Арпадараи Организация Объединённых Наций (ООН) Цели устойчивого развития
    Nigar Arpadarai: "Öhdəliklərin real iqtisadiyyatda reallaşdırılmasında biznesin iştirakı vacibdir"
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:29
    Токаев предложил обсудить трехлетний мораторий на проверки бизнеса с 2027 года
    В регионе
    11:23
    На форуме в Баку предложили создать фонд для поддержки инклюзии
    Внешняя политика
    11:21
    Представитель ООН: В Европе и ЦА женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины
    Внешняя политика
    11:18
    Фархад Гаджиев: Молодежный диалог должен перерастать в новые инициативы
    Kультурная политика
    11:14
    Фото
    Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа
    Внутренняя политика
    11:13
    Генпрокурор Азербайджана призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    11:11
    Кямран Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание предотвращению коррупции
    Внешняя политика
    11:11
    ООН в пять раз увеличил планируемые инвестиции в "зеленое развитие" Азербайджана
    Энергетика
    11:09
    Ильхам Алиев поздравил президента Чехии с национальным праздником
    Внешняя политика
    Лента новостей