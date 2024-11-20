Торик Ибрагим: Мальдивы находятся под серьезной угрозой из-за изменения климата

Мальдивские острова находятся под серьезной угрозой из-за последствий изменения климата.

Мальдивские острова находятся под серьезной угрозой из-за последствий изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по вопросам изменения климата, окружающей среды и энергетики Мальдив Торик Ибрагим на Первой встрече министров по усовершенствованным климатическим действиям в туристическом секторе в рамках COP29.

По его словам, повышение уровня моря создает серьезную угрозу для островов: "Увеличение числа экстремальных погодных явлений наносит ущерб инфраструктуре и нарушает туристическую деятельность. Потепление океанских вод оказывает влияние на морскую флору и фауну. Мы должны принять решительные меры для защиты и адаптации нашей туристической индустрии перед лицом этих проблем".

Министр добавил, что Мальдивские острова готовы согласовывать меры, принимаемые на национальном уровне, с глобальными инициативами и вносить свой вклад в этот процесс.