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Томас Ламанаускас: Цифровые технологии впервые ставятся в основу повестки дня по климату

Томас Ламанаускас: Цифровые технологии впервые ставятся в основу повестки дня по климату Объявленная сегодня в рамках встречи высокого уровня по цифровизации на COP29 декларация выражает обязательства правительств, цифровой индустрии и других заинтересованных сторон реально использовать цифровые технологии для борьбы с климатическим кризисом.
COP29
16 ноября 2024 г. 13:49
Томас Ламанаускас: Цифровые технологии впервые ставятся в основу повестки дня по климату

Объявленная сегодня в рамках встречи высокого уровня по цифровизации на COP29 декларация выражает обязательства правительств, цифровой индустрии и других заинтересованных сторон реально использовать цифровые технологии для борьбы с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас.

По его словам, это обязательство основывается на инициативе Green Digital Action, которая была запущена год назад на COP28 и объединила более 50 партнеров из цифровой индустрии и международных организаций для достижения этой цели.

"Таким образом, сегодняшняя декларация имеет ряд целей, включая использование цифровых технологий для глобальных действий по сокращению выбросов парниковых газов, обеспечение доступности цифровых технологий для действий в области климата в развивающихся странах, использование данных для полного понимания влияния зеленых решений, поощрение устойчивой потребительской практики и обмен передовым опытом в области промышленной политики и технологий для сокращения выбросов парниковых газов", - сказал он.

Ламанаускас отметил, что на сегодняшний день очень важное значение имеет тот факт, что впервые цифровые технологии ставятся в основу повестки дня по климату.

"Мы благодарим председательство за то, что оно впервые включило цифровые технологии в основную повестку дня и фактически объявило первую в истории дату цифровизации", - сказал он.

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Версия на английском языке COP29 marks historic first with digital technologies in spotlight, ITU official says

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