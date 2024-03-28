The Hub: СOP29 повлияет на климатическую повестку по углеводородам и зеленому финансированию

COP29, который пройдет в Азербайджане, повлияет на глобальную климатическую политику, подталкивая ее к более прагматичной позиции в отношении углеводородов и зеленого финансирования.

Принимая сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, такие страны, как Азербайджан, двигают глобальную климатическую политику в более прагматичном направлении в отношении углеводородов и зеленого финансирования.

Как передает Report, об этом говорится в статье канадского специалиста по государственной политике в области энергетики Джо Маккиннона, опубликованной в The Hub.

В публикации говорится, что после COP27 в Египте и COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, COP29 представляет собой третью подряд конференцию по изменению климата, проводимую в нефтегазодобывающем государстве.

"Можно было бы расценить это как очевидное лицемерие со стороны глобального климатического истеблишмента, но это упрощенный подход. Более интересен, почему эти страны [занимающиеся добычей нефти и газа] вообще хотят проводить такого рода конференции", - отмечает автор. По его словам, вероятно из-за понимания, что сегодняшняя экономика, особенно в сфере энергетики и природных ресурсов во многом определяется климатической политикой.

По его мнению, такие страны, как Египет, ОАЭ и Азербайджан подходят к изменению климата совершенно по-другому: "Они понимают, что глобальные действия по изменению климата влияют на реальные экономические изменения. Эти тенденции сейчас проявляются, например, на мировых товарных рынках и в будущих инвестиционных стратегиях".

Автор отмечает, что страны, принимающие у себя COP, могут использовать политический капитал и позицию, чтобы оставаться ключевыми участниками быстро меняющейся глобальной экономики, в том числе позиционируя себя в качестве финансистов энергетического перехода.

В статье подчеркивается, что переориентация разработки политики на экономику изменения климата, вероятно, будет больше резонировать с новыми климатическими диалогами, происходящими в таких странах.

"Эта тенденция показала нам, что эти страны готовы сесть за стол переговоров и обсудить наше энергетическое и климатическое будущее, но в рамках, признающих, что это фундаментально экономические вопросы. Это лучший способ добиться климатического прогресса с наименьшими затратами и, в свою очередь, сохранить общественную поддержку тех изменений, которые нам необходимо будет осуществить в ближайшие годы", - добавил Маккиннон.