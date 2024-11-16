Тагиева: Система раннего оповещения позволит защитить сообщества от климатических угроз

Только универсальная система раннего предупреждения позволит защитить сообщества от климатических угроз и повысить устойчивость к изменению климата.

Только универсальная система раннего предупреждения позволит защитить сообщества от климатических угроз и повысить устойчивость к изменению климата.

Как сообщает Report, что об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева во время своего выступления на мероприятии высокого уровня "Укрепление климатических данных и Систем раннего предупреждения для повышения устойчивости" в рамках COP29.

По словам замминистра, с учетом важности темы в рамках COP29 прошло уже несколько мероприятий высокого уровня, а председательство 29-й конференции усиливает международное внимание к вопросу в рамках трех инициатив.

Первая - Бакинский диалог по водным ресурсам и климатическим действиям, вторая - Инициатива зеленых цифровых действий, и третья - Многосекторальный путь действий к устойчивым и здоровым городам, сказала У. Тагиева.

"Мир уже испытывает изменения средних температур, сдвиги сезонов и увеличение частоты экстремальных погодных явлений и медленно развивающихся событий. Странам и сообществам необходимо разрабатывать системы раннего предупреждения как адаптационные решения и реализовывать действия в ответ на текущие и будущие последствия изменения климата", - сказала она.

По ее словам, успешное создание системы раннего предупреждения зависит не только от правительств, но и от активного и постоянного участия всех заинтересованных сторон, включая местные сообщества, национальные, региональные, многосторонние и международные организации, государственный и частный сектор, гражданское общество и других соответствующих участников, а также эффективного управления знаниями.

Процесс раннего предупреждения должен основываться на лучших доступных научных данных и технологиях. "В рамках Парижского соглашения была установлена Глобальная цель по адаптации, после завершения двухлетней программы на COP28 стороны приняли рамочную программу ОАЭ по глобальной климатической устойчивости, включающую ряд целей по климатической адаптации и устойчивости и предоставляющую платформу для усиления реализации адаптационных действий, таких как раннее предупреждение на местах", - рассказала она.

Азербайджан столкнулся с беспрецедентным количеством наводнений. В прошлом году их было 147. В этом году их число уже достигло 109, сообщила замминистра, также в стране участились волны жары также участились в Азербайджане.

"Совместные исследования, разработка методологии и скоординированная работа Института географии, Министерства здравоохранения и Министерства экологии служат основой для реализации нового типа продукта, а именно медико-метеорологических прогнозов и предупреждений. Этот прогноз был подготовлен как для чувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для населения в целом в жаркий период. Раннее предупреждение о наступлении волн жары позволило значительно сократить количество вызовов скорой помощи с диагнозом тепловой и солнечный удар", - рассказала Тагиева, добавив, что по данным Всемирной метеорологической организации, ущерб от стихийных бедствий может быть снижен на 30%, если раннее предупреждение выпускается за 24 часа.

По ее словам, цель - создать систему раннего предупреждения до 2027 года как эффективную меру адаптации. Азербайджанским правительством предприняты значительные действия по инвестированию в модернизацию и систему мониторинга, сказала она, выразив благодарность Финляндии и Турции за их техническую поддержку в этом процессе.

"Сегодня на глобальном уровне многим странам мира не хватает систем раннего предупреждения о множественных опасностях, мер климатической устойчивости и местных планов готовности к стихийным бедствиям. Раннее предупреждение должно быть доступно всем, включая наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства. Для устранения всех этих пробелов в 2019 году Азербайджан при поддержке UNEP представил концептуальную записку проекта в Зеленый климатический фонд "Укрепление климатической информации и системы раннего предупреждения о множественных опасностях для повышения устойчивости в Азербайджане", которая была одобрена в октябре этого года. Цель - предоставить возможность нашим соседним странам сотрудничать и получать выгоду от реализации проекта, и это будет служить региональным перспективам в решении проблем климатических рисков", - рассказала замминистра.