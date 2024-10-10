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Сультан Аль-Джабер: Желаем успехов правительству и народу Азербайджана в преддверии COP29

Сультан Аль-Джабер: Желаем успехов правительству и народу Азербайджана в преддверии COP29 Правительство и народ ОАЭ желают успехов правительству и народу Азербайджана в преддверии COP29.
COP29
10 октября 2024 г. 10:05
Сультан Аль-Джабер: Желаем успехов правительству и народу Азербайджана в преддверии COP29

Правительство и народ ОАЭ желают успехов правительству и народу Азербайджана в преддверии COP29.

Как передает Report, об этом сказал Султан Аль-Джабер на открытии Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в Баку.

Аль-Джабер отметил, что мировое сообщество должно развивать успех достигнутый в Дубае в прошлом году в нынешнем СОР29.

"Так давайте же вновь объединимся, будем действовать и добиваться результатов. Мы не имеем права отступить после того, чего мы успели достичь", - сказал он.

По словам президента COP28, на предстоящем СОР29 должны обсуждаться вопросы финансирования.

"Финансы - это самое важное. Финансы были краеугольным камнем консенсуса ОАЭ. На СОР29 новая коллективная количественная цель должна обеспечить средства для реализации консенсуса ОАЭ. Согласованный нами объем должен соответствовать масштабам проблемы",- заявил он.

Он подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, чтобы обеспечить их устойчивость к климатическим изменениям и помочь в борьбе с их последствиями.

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Версия на английском языке COP28 president wishes success to government and people of Azerbaijan ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке Sultan Əl-Cabir: COP29 ərəfəsində Azərbaycan hökumətinə və xalqına uğurlar arzulayırıq

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