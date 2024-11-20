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Страны Запада на COP29 не оставляют попытки привлечь крупные развивающиеся экономики к климатическому финансированию

Страны Запада на COP29 не оставляют попытки привлечь крупные развивающиеся экономики к климатическому финансированию Развитые страны на COP29 активно продвигают идею о необходимости привлечения крупных развивающихся экономик к оказанию финансовой помощи странам, уязвимым к последствиям изменения климата.
COP29
20 ноября 2024 г. 12:31
Страны Запада на COP29 не оставляют попытки привлечь крупные развивающиеся экономики к климатическому финансированию

Развитые страны на COP29 активно продвигают идею о необходимости привлечения крупных развивающихся экономик к оказанию финансовой помощи странам, уязвимым к последствиям изменения климата.

Как сообщает Report об этом Интерфаксу заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Попытки действительно активны, с учетом того, что развивающиеся страны просят об одном триллионе долларов, а ЕС заявляет, что выполнение цели в 300-400 млрд долларов США в год будет возможно только при включении развивающихся стран в список доноров", - сказал он в кулуарах COP29 в Баку.

По его словам, прежде всего рассуждения о включении в список "доноров" касаются Китая и Саудовской Аравии.

Как сообщалось, COP29 нарекли "финансовым саммитом": одна из ключевых задач переговорщиков - определить новую коллективную цель по финансированию (NCQG) потребностей слаборазвитых и развивающихся стран в борьбе с последствиями климатического кризиса.

"Если вспомнить старую цель - 100 млрд долларов США (установлена в 2009 году на COP15), она первый раз вроде бы была достигнута в 2023 году. Но развивающиеся страны жалуются, что основная часть финансирования пришла рыночными дорогими кредитами. Так что, если и будет установлена новая количественная финансовая цель, никто не гарантирует ее выполнение. А зачем ставить недостижимые цели? На эти грабли Парижское соглашение уже не раз наступало", - добавил Титов.

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Версия на английском языке Western countries at COP29 continue to try to attract large developing economies to climate finance

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