Спецпосланник Нидерландов: Водный кризис может привести к потерям до 15% ВВП стран мира

Согласно расчетам Глобальной комиссии по водной экономике, водный кризис, ставя под угрозу мировое производство продовольствия, может привести к потерям от 8% до 15% ВВП стран к 2050 году.

Согласно расчетам Глобальной комиссии по водной экономике, водный кризис, ставя под угрозу мировое производство продовольствия, может привести к потерям от 8% до 15% ВВП стран к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом сказала специальный посланник Нидерландов по вопросам воды Мейке Ван Гиннекен на мероприятии по водным действиям и решениям в рамках COP29.

По ее словам, Бакинская декларация является важным шагом в направлении включения воды в глобальную климатическую повестку. Продвижение этого процесса теперь является обязанностью каждого из нас, сказала она.

Гиннекен подчеркнула, что делаются крупные инвестиции в управление водными ресурсами для адаптации к изменению климата: "Страны внедряют инновационные технологии для защиты и восстановления водно-болотных угодий, озер и рек от таких рисков, как нерегулярное выпадение осадков, повышение уровня моря и тд".