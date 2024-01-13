Создан Организационный комитет по COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й с

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Организационный комитет создан в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Самир Нуриев – руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета:

Мухтар Бабаев – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, назначенный президент СОР29

Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Анар Алакбаров – помощник президента Азербайджанской Республики

Хикмет Гаджиев – помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Ариф Самедов – начальник протокольной службы президента Азербайджанской Республики

Парвиз Шахбазов – министр энергетики Азербайджанской Республики

Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики

Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Вугар Ахмедов – председатель ОАО "Азеришыг"

Руслан Алиев – генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку

Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Анар Гулиев – председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями

Ульви Мехдиев – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики

Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Балабаба Рзаев – президент ОАО "Азерэнержи"

Самир Рзаев – первый вице-президент ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".

Организационному комитету поручено подготовить и осуществить План мероприятий, связанный с организацией и проведением COP29, 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения, а также принять меры по созданию операционной компании.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование в связи с исполнением Плана мероприятий и принять меры по решению других необходимых вопросов.