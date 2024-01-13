Создан Организационный комитет по COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Организационный комитет создан в следующем составе:
председатель Организационного комитета
Самир Нуриев – руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики
члены Организационного комитета:
Мухтар Бабаев – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, назначенный президент СОР29
Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Анар Алакбаров – помощник президента Азербайджанской Республики
Хикмет Гаджиев – помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента
Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Ариф Самедов – начальник протокольной службы президента Азербайджанской Республики
Парвиз Шахбазов – министр энергетики Азербайджанской Республики
Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики
Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Вугар Ахмедов – председатель ОАО "Азеришыг"
Руслан Алиев – генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку
Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Анар Гулиев – председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики
Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями
Ульви Мехдиев – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики
Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Балабаба Рзаев – президент ОАО "Азерэнержи"
Самир Рзаев – первый вице-президент ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".
Организационному комитету поручено подготовить и осуществить План мероприятий, связанный с организацией и проведением COP29, 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения, а также принять меры по созданию операционной компании.
Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование в связи с исполнением Плана мероприятий и принять меры по решению других необходимых вопросов.