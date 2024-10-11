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Советник Байдена: Рады инициативам по климатическому финансированию Азербайджана

Советник Байдена: Рады инициативам по климатическому финансированию Азербайджана Через две недели, во время заседаний Всемирного банка, будут обсуждения с азербайджанской стороной по Фонду действий по климатическому финансированию, инициированному председательством COP29.
COP29
11 октября 2024 г. 19:18
Советник Байдена: Рады инициативам по климатическому финансированию Азербайджана

Через две недели, во время заседаний Всемирного банка, будут обсуждения с азербайджанской стороной по Фонду действий по климатическому финансированию, инициированному председательством COP29.

Как передает Report, об этом заявил специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста на брифинге для азербайджанских журналистов.

"Мы уже вели переговоры на эту тему. Мы рады подобным инициативам. Детали все еще прорабатываются, особенно со сторонами, с которыми делаются совместные попытки для привлечения дополнительных ресурсов на оказание помощи наименее развитым экономикам", - отметил он.

По словам Подесты, на данный момент процесс продолжается, что будет и во время встреч в Вашингтоне через две недели во время, а также затем в ноябре на COP29.

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