Советник Байдена: На COP29 можно достичь прогресса в вопросе углеродного налога

США уверены, что на климатической конференции COP29 удастся достичь значительного прогресса в вопросе налогообложения выбросов углекислого газа.

США уверены, что на климатической конференции COP29 удастся достичь значительного прогресса в вопросе углеродного налога (налога на выбросы углекислого газа).

Как сообщает Report, об этом заявил специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста на брифинге для азербайджанских журналистов.

"Одним из ключевых итогов COP28 стало решение, что все страны должны принять согласованные обязательства по сокращению парниковых газов на уровне экономики, чтобы к середине столетия мир достиг нулевых выбросов. Для разных стран временные рамки различаются: США, большая часть Европы, Япония и многие другие страны нацелены на 2050 год, тогда как Китай стремится к нулевым выбросам к 2060 году. Однако, комплекс мер для достижения этих целей будет зависеть от национальных условий", - отметил он.

Подеста также подчеркнул, что вопрос статьи 6 Парижского соглашения, касающийся углеродных рынков и торговли углеродом, является ключевым на конференциях COP.

"Статья 6, которая позволяет странам вести учет торговли сокращениями выбросов углерода, а также способствует созданию надежных углеродных рынков частного сектора, является в центре обсуждений. Эти рынки могут использоваться для финансирования сокращения выбросов и инвестиций в устойчивость, адаптацию и сохранение природы. Мы уже достигли значительного прогресса по одному из основных вопросов повестки дня и движемся к решению второго. Это станет важным шагом для создания режима углеродных рынков, обещанного в рамках Парижского соглашения, который может привлечь значительные инвестиции в развивающиеся страны, поддерживать защиту лесов, сокращение выбросов и переход к возобновляемым источникам энергии", - добавил Подеста.