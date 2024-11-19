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Софи Херманс: Нидерланды готовы приложить посильный вклад в совместные климатические действия

Софи Херманс: Нидерланды готовы приложить посильный вклад в совместные климатические действия Нидерланды продолжают прилагать усилия для решения проблемы с острым дефицитом пресной воды, что также является одним из последствий климатических изменений.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:47
Софи Херманс: Нидерланды готовы приложить посильный вклад в совместные климатические действия

Нидерланды продолжают прилагать усилия для решения проблемы с острым дефицитом пресной воды, что также является одним из последствий климатических изменений.

Как передает Report, об этом заявила заместитель премьер-министра и министр климатической политики Нидерландов Софи Херманс на заседании высокого уровня в рамках COP29.

По ее словам, для борьбы с климатическим кризисом страны должны объединить усилия, и Нидерланды готовы приложить собственный посильный вклад в совместные климатические действия.

"Нидерланды инвестируют в климатические проекты внутри страны и за ее пределами. ЕС является надежным донором, как и мы. Нидерланды в настоящее время выделяют 1,8 миллиарда евро климатического финансирования в год, государственного и частного. Из нашего государственного климатического финансирования 60% направляется на меры по адаптации. Наше финансирование ориентировано на наиболее уязвимые страны. Также мы возглавляем международную коалицию по выполнению обещания, данного на COP26, о поэтапном отказе от субсидий на ископаемое топливо. Я призываю всех присоединиться к нам и сделать следующий шаг в повышении прозрачности, выявлении барьеров и принятии национальных мер", - сказала она.

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Версия на английском языке Sophie Hermans: Netherlands ready to contribute to joint climate action
Версия на азербайджанском языке Niderlandlı nazir: Birgə iqlim fəaliyyətlərinə mümkün töhfələri verməyə hazırıq

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