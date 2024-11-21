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Штеффи Лемке: Расширение использования пластика препятствует достижению климатических целей

Штеффи Лемке: Расширение использования пластика препятствует достижению климатических целей На сектор производства пластмасс приходится около 4% глобальных выбросов парниковых газов, при этом к концу века прогнозируется рост производства в два или даже три раза.
COP29
21 ноября 2024 г. 17:11
Штеффи Лемке: Расширение использования пластика препятствует достижению климатических целей

На сектор производства пластмасс приходится около 4% глобальных выбросов парниковых газов, при этом к концу века прогнозируется рост производства в два или даже три раза.

Как сообщает Report, об этом сказала министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии в рамках COP29.

По ее словам, развитие указанного сектора, а также расширение использования пластиковых изделий означает, что климатические цели в мировом масштабе не будут достигнуты: "Мы должны в кратчайшие сроки и в значительном объеме сократить производство пластика".

Лемке добавила, что пришло также время сократить потребление ресурсов. "Добыча и использование сырья требуют больших расходов воды, уничтожают флору и фауну, вызывают огромные выбросы парниковых газов. Поэтому циркулярная экономика должна играть более важную роль в усилиях по борьбе с изменением климата", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyalı nazir: "Plastik istehsalı tez və əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmalıdır"

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