ГНФАР сократил долю облигаций в своем инвестпортфеле
Финансы
- 20 октября, 2026
- 12:14
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Удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года составил 33,9%.
Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, это на 0,8 процентных пункта меньше по сравнению с показателем на 1 октября 2025 года.
За отчетный период доля акций в инвестиционном портфеле Фонда увеличилась на 1,2 п.п. и составила 27%.
Доля золота в портфеле снизилась с 32,8% до 32,3%, а доля недвижимости выросла на 0,1 п.п. и достигла 6,8%.
ARDNF investisiya portfelində istiqrazların payını azaldıb
SOFAZ reduces share of bonds in investment portfolio
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