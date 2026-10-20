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    ГНФАР сократил долю облигаций в своем инвестпортфеле

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 12:14
    ГНФАР сократил долю облигаций в своем инвестпортфеле

    Удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года составил 33,9%.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, это на 0,8 процентных пункта меньше по сравнению с показателем на 1 октября 2025 года.

    За отчетный период доля акций в инвестиционном портфеле Фонда увеличилась на 1,2 п.п. и составила 27%.

    Доля золота в портфеле снизилась с 32,8% до 32,3%, а доля недвижимости выросла на 0,1 п.п. и достигла 6,8%.

    Инструменты денежного рынка Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
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