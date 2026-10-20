ГНФАР сократил долю облигаций в своем инвестпортфеле

Удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года составил 33,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, это на 0,8 процентных пункта меньше по сравнению с показателем на 1 октября 2025 года.

За отчетный период доля акций в инвестиционном портфеле Фонда увеличилась на 1,2 п.п. и составила 27%.

Доля золота в портфеле снизилась с 32,8% до 32,3%, а доля недвижимости выросла на 0,1 п.п. и достигла 6,8%.