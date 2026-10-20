ARDNF investisiya portfelində istiqrazların payını azaldıb
Maliyyə
- 20 oktyabr, 2026
- 11:51
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Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiya portfelində istiqrazlar və digər pul bazarı alətlərinin xüsusi çəkisi 33,9 % təşkil edib.
Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,8 faiz bəndi azdır.
Hesabat dövründə Fondun investisiya portfelində səhmlərin payı isə 1,2 faiz bəndi artaraq 27 % olub.
Portfeldə qızılın payı 32,8 %-dən 32,3 %-ə düşüb, daşınmaz əmlakın payı isə 0,1 faiz bəndi artaraq 6,8 %-ə çatıb.
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