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Сергей Ковальчук: Охрана природы – важное условие развития туризма

Сергей Ковальчук: Охрана природы – важное условие развития туризма Охрана природы является важным условием развития туризма.
COP29
20 ноября 2024 г. 12:57
Сергей Ковальчук: Охрана природы – важное условие развития туризма

Охрана природы является важным условием развития туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на министерском совещании по улучшению климатических мер в сфере туризма в рамках COP29.

Он отметил, что на данный момент климатические и экологические проблемы являются одними из самых актуальных в мире.

Министр подчеркнул, что экологический туризм в Беларуси определен приоритетом на государственном уровне, что является показателем бережного отношения страны к природе.

Он добавил, что Беларусь входит в число стран, которые непосредственно ощущают влияние экологических проблем: "Чернобыльская трагедия является наиболее очевидным примером этого влияния. К сожалению, данная тема сейчас часто поднимается в контексте войн, так как войны также оказывают негативное влияние на климат. Беларусь - страна, которая столкнулась с тяжелыми последствиями войн, в частности, в годы Второй мировой войны погибло 2,5 млн человек. Поэтому в стране особое внимание уделяется военному туризму, подготовлены специальные маршруты в целях сохранения исторической памяти для будущих поколений".

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Версия на английском языке Belarusian minister: Protecting nature is significant for tourism dev’t
Версия на азербайджанском языке Belaruslu nazir: "Təbiəti qorumaq turizmin inkişafı üçün vacib şərtdir"

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