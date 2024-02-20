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Селвин Харт: Странам G20 необходимо возглавить "глобальный энергетический переход"

Селвин Харт: Странам G20 необходимо возглавить "глобальный энергетический переход" На долю стран-участниц G20 и МЭА [Международное Энергетическое Агентство] приходится 80% глобальных выбросов и более 70% производства ископаемого топлива.
COP29
20 февраля 2024 г. 15:08
Селвин Харт: Странам G20 необходимо возглавить глобальный энергетический переход

На долю стран G20 приходится 80% глобальных выбросов и более 70% производства ископаемого топлива.

Как передает Report об этом сказал советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Харт в ходе круглого стола высокого уровня "После COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".

Советник отметил, что этим странам, а также членам МЭА (Международное Энергетическое Агентство) необходимо возглавить "глобальный энергетический переход", который будет заключаться в отказе от ископаемого топлива, для достижения "чистого нуля" к 2050 году.

"Путь по достижению "чистого нуля" дал нам четкую дорожную карту. Никаких новых угольных шахт, нефтяных скважин или газовых месторождений. Это означает сокращение как производства, так и использования ископаемого топлива", - сказал он.

Харт отметил, что необходимо также обратить внимание на финансирование таких проектов. По его мнению необходимо предпринять совместные серьезные усилия по исправлению "финансовой архитектуры", чтобы страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны могли получить доступ к финансам и технологиям в том темпе и масштабе, которые им необходимы.

"Я призываю всех, кто обладает наибольшими возможностями и потенциалом, подать пример в это критическое десятилетие и четко указать о том, как вы планируете отказаться от ископаемого топлива в соответствии с целью 1,5 °C ", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müşaviri: G20 ölkələri qlobal enerji keçidinə rəhbərlik etməlidir
Версия на английском языке Selwin Hart: G20 countries need to lead 'global energy transition'

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