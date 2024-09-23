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Самир Шарифов: Баку предлагает Эр-Рияду реализацию совместных инициатив в рамках COP29

Самир Шарифов: Баку предлагает Эр-Рияду реализацию совместных инициатив в рамках COP29 Самир Шарифов: Баку предлагает Эр-Рияду реализацию совместных инициатив в период своего председательства в COP29
COP29
23 сентября 2024 г. 19:52
Самир Шарифов: Баку предлагает Эр-Рияду реализацию совместных инициатив в рамках COP29

Азербайджан в период своего председательства в COP29 предлагает Саудовской Аравии реализовать совместные инициативы и мероприятия.

Об этом, как передает Report, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сегодня на мероприятии по случаю 94-ой годовщины создания Королевства Саудовская Аравия.

"Мы благодарим Саудовскую Аравию за поддержку Азербайджана в рамках COP29. Будучи принимающей страной, Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с негативными последствиями климатических изменений и прилагает усилия по мобилизации стран мира на это жизненно важное действие. Принимая во внимание богатый опыт Саудовской Аравии по переходу на "зеленую" энергетику, мы предлагаем реализовать совместные инициативы и мероприятия в период председательства Азербайджана в COP29",- сказал он.

Он подчеркнул, что плодотворные встречи, до этого времени состоявшиеся между двумя странами для определения совместных усилий по изменению климата, являются прочной основой для будущего сотрудничества в этом направлении.

В свою очередь посол Саудовской Аравии Иссам бин Салех Аль-Джутейли отметил, что Эр-Рияд уверен в успехе Азербайджана в организации конференции COP29 в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: Bakı Ər-Riyada COP29 çərçivəsində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsini təklif edir

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