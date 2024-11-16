Самир Бежанов: В рамках СОР29 удалось достичь многих договоренностей по 6-й статье

В рамках СОР29 удалось достичь многих договоренностей по 6-й статье Парижского соглашения.

В рамках СОР29 удалось достичь многих договоренностей по 6-й статье Парижского соглашения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель ведущего спикера конференции Самир Бежанов на пресс-конференции председательства СОР29.

"Обещания и отчеты, представленные сторонами, получили положительную оценку, в частности в вопросе необходимости шестикратного увеличения объемов хранения энергии", - сказал он.

Бажанов также отметил, что сегодня в рамках СОР29 была запущена Декларация о "зеленом" цифровом действии, обязующая стороны использовать технологии в борьбе с последствиями изменения климата.

"Декларацию уже поддержали 1000 представителей цифрового технологического сообщества и более 90 правительств", - подчеркнул он.