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Саймон Стилл: Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса

Саймон Стилл: Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса "Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса".
COP29
19 июля 2024 г. 19:07
Саймон Стилл: Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса

Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стилл заявил на пресс-конференции, посвященной председательству Азербайджана в COP29.

С.Стилл подчеркнул, что климатический кризис уже проявляется в разных частях мира: "Мы знаем, что на COP29 будут решаться сложные задачи, мы постараемся преодолеть трудности".

Исполнительный секретарь также отметил, что необходимо больше инвестировать в сферу борьбы с изменением климата. "Должен быть функциональный международный финансовый рынок, чтобы заполнить финансовые пробелы, и это должно быть одной из основных тем обсуждения на COP29. Я верю, что мы объединим усилия в связи с предстоящими вызовами", - добавил Стилл.

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Версия на английском языке Simon Stiell: UN countries must work together to tackle climate crisis
Версия на азербайджанском языке Saymon Still: COP29 ziyanın qarşısının alınması üçün maliyyə vəsaitinin artırılacağına böyük ümidlər verir

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