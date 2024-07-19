Саймон Стилл: Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса

Страны ООН должны сотрудничать для преодоления климатического кризиса.
Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стилл заявил на пресс-конференции, посвященной председательству Азербайджана в COP29.
С.Стилл подчеркнул, что климатический кризис уже проявляется в разных частях мира: "Мы знаем, что на COP29 будут решаться сложные задачи, мы постараемся преодолеть трудности".
Исполнительный секретарь также отметил, что необходимо больше инвестировать в сферу борьбы с изменением климата. "Должен быть функциональный международный финансовый рынок, чтобы заполнить финансовые пробелы, и это должно быть одной из основных тем обсуждения на COP29. Я верю, что мы объединим усилия в связи с предстоящими вызовами", - добавил Стилл.