В Анталье представлена Платформа COP31 Türkiye

Президент COP31 Мурат Курум представил Платформу COP31 Türkiye в рамках Деятельности по финансированию городской устойчивости (SURFF), подготовленную при сотрудничестве İLBANK, ООН-Хабитат и Всемирного банка.

Как сообщает турецкое бюро Report, платформы призвана оказать финансовую поддержку местным органам самоуправления в создании климатоустойчивых и экологически чистых городов.

"Мы стремимся к тому, чтобы в рамках нашего председательства в Анталье сотрудничество превратилось в конкретные проекты и финансируемые инициативы, чтобы были достигнуты результаты, влияющие на жизнь людей. Наша цель - превратить Анталью в центр глобального применения климатических решений", - сказал Курум.

Он подчеркнул, что проект возобновляемой энергии на 150 млн евро, подписанный с Азиатским банком развития, также впервые сегодня был представлен общественности.

По словам президента COP31, планируется строительство солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 186 мегаватт в турецких Хатае, Малатье, районе Багджылар Стамбула, Токате, Трабзоне, Диярбакыре, Газиантепе и Мардине.

"Благодаря этим инвестициям будет произведено около 320 млн кв/ч чистой энергии. Мы работаем над обеспечением перехода к чистой энергии и электрификации", - отметил он.