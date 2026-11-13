Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Анталье представлена Платформа COP31 Türkiye

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 15:28
    В Анталье представлена Платформа COP31 Türkiye

    Президент COP31 Мурат Курум представил Платформу COP31 Türkiye в рамках Деятельности по финансированию городской устойчивости (SURFF), подготовленную при сотрудничестве İLBANK, ООН-Хабитат и Всемирного банка.

    Как сообщает турецкое бюро Report, платформы призвана оказать финансовую поддержку местным органам самоуправления в создании климатоустойчивых и экологически чистых городов.

    "Мы стремимся к тому, чтобы в рамках нашего председательства в Анталье сотрудничество превратилось в конкретные проекты и финансируемые инициативы, чтобы были достигнуты результаты, влияющие на жизнь людей. Наша цель - превратить Анталью в центр глобального применения климатических решений", - сказал Курум.

    Он подчеркнул, что проект возобновляемой энергии на 150 млн евро, подписанный с Азиатским банком развития, также впервые сегодня был представлен общественности.

    По словам президента COP31, планируется строительство солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 186 мегаватт в турецких Хатае, Малатье, районе Багджылар Стамбула, Токате, Трабзоне, Диярбакыре, Газиантепе и Мардине.

    "Благодаря этим инвестициям будет произведено около 320 млн кв/ч чистой энергии. Мы работаем над обеспечением перехода к чистой энергии и электрификации", - отметил он.

    COP31 Мурат Курум
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    Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib
    COP31 Türkiye platform unveiled in Antalya
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