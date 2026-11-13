ВС Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех месторождений нефти

Верховный суд Норвегии признал недействительными выданные правительством разрешения на разработку трех морских нефтяных месторождений из-за недостаточного учета экологических последствий, однако решение не приведет к остановке добычи нефти и газа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Суд принял решение по процедурным основаниям и обязал Министерство энергетики повторно рассмотреть каждый проект с соблюдением установленных требований. При этом суд подчеркнул, что нефтяные компании не являлись сторонами разбирательства, поэтому решение не означает автоматического прекращения действия их разрешений.

Иск подали экологические организации Greenpeace и "Молодые друзья Земли". Они утверждали, что правительство не оценило влияние на климат выбросов от сжигания нефти и газа, добытых на этих месторождениях, известных как выбросы категории Scope 3.

Ранее окружной суд Осло и апелляционный суд Боргартинга также вынесли решения против правительства, но не стали останавливать добычу на затронутых месторождениях.

Правительство настаивало, что провело все необходимые оценки. Оно также заявляло, что возможные процедурные недостатки можно устранить, обеспечив продолжение добычи.

Два месторождения, Breidablikk компании Equinor и Tyrving компании Aker BP, уже разрабатываются. Запуск крупнейшего из трех проектов, Yggdrasil компании Aker BP, запланирован на 2027 год.