Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8

Компания BP планирует увеличить число действующих буровых установок на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря с семи до восьми.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по геологии и разработке в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Дэн Спаркс в ходе выступления на мероприятии "Поддержка добычи на АЧГ: Новые подходы и технологии".

Он отметил, что с вводом в эксплуатацию платформы "Центральный Восточный Азери" общее число буровых установок на месторождении увеличилось с 6 до 7.

"В наши планы входит также привлечение восьмой буровой установки для проведения подводных операций".

По словам Спаркса, дополнительные технические возможности позволяют одновременно выполнять работы на двух скважинах одной платформы даже при наличии только одной буровой установки.

"Благодаря принятым мерам и дополнительным инвестициям примерно за четыре года объем операций на АЧГ увеличился на 50%".