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Саймон Стил: Лидеры G20 призвали согласовать амбициозную финансовую цель на COP29

Саймон Стил: Лидеры G20 призвали согласовать амбициозную финансовую цель на COP29 Лидеры "Группы 20" направили четкий сигнал участникам переговоров COP29 - не покидайте Баку без амбициозной новой финансовой цели, это отвечает интересам всех стран.
COP29
19 ноября 2024 г. 15:03
Саймон Стил: Лидеры G20 призвали согласовать амбициозную финансовую цель на COP29

Лидеры "Группы 20" направили четкий сигнал участникам переговоров COP29 - не покидайте Баку без амбициозной новой финансовой цели, это отвечает интересам всех стран.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил, комментируя Декларацию лидеров G20 в Рио-де-Жанейро.

"Лидеры крупнейших экономик мира также обязались продвигать финансовые реформы, чтобы решительные меры по борьбе с изменением климата были доступны всем странам. Это крайне важный сигнал в мире, охваченном долговым кризисом и стремительно нарастающими последствиями изменения климата, разрушающими жизни людей, нарушающими цепочки поставок и разгоняющими инфляцию во всех государствах", - подчеркнул он.

По его словам, лидеры двадцатки подтвердили, что глобальное сотрудничество крайне необходимо, и что СОР29 должна показать пример, согласовав амбициозную новую финансовую цель в качестве центрального элемента сбалансированного пакета решений.

"Как отметили лидеры, необходимо разработать более амбициозные национальные планы по борьбе с изменением климата, чтобы значительно быстрее перейти к глобальной экономике, основанной на использовании чистой энергии и устойчивой к изменению климата уже сейчас", - указано в заявлении.

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