Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина 19 ноября

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 05:44
    Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина 19 ноября

    Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российский лидером Владимиром Путиным.

    Как передает Report, это подтвердил МИД Китая.

    "19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Уточняется, что мероприятие пройдет в трехстороннем формате.

    Ранее Пекин официально не подтверждал проведение такой встречи. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Китай выступает против обсуждения российско-украинского конфликта на встрече Путина и Трампа с Си Цзиньпином.

    Си Цзиньпин Дональд Трамп Владимир Путин Трехсторонняя встреча Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США) Россия
    Çin Si Cinpin, Tramp və Putinin görüşünü təsdiqləyib
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