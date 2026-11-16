Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина 19 ноября

Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российский лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, это подтвердил МИД Китая.

"19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что мероприятие пройдет в трехстороннем формате.

Ранее Пекин официально не подтверждал проведение такой встречи. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Китай выступает против обсуждения российско-украинского конфликта на встрече Путина и Трампа с Си Цзиньпином.