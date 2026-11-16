İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Çin Si Cinpin, Tramp və Putinin görüşünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 06:26
    Çin Si Cinpin, Tramp və Putinin görüşünü təsdiqləyib

    Çin Sədri Si Cinpin noyabrın 19-da Şençjendə keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammiti çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putin ilə üçtərəfli görüş keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyi təsdiqləyib.

    "Noyabrın 19-da Çin Sədri Si Cinpin Şençjendə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüş keçirəcək", - XİN-in açıqlamasında deyilir.

    Tədbirin üçtərəfli formatda keçiriləcəyi dəqiqləşdirilib.

    Pekin əvvəllər belə görüşü rəsmən təsdiqləməyib. "Reuters" mənbələrə istinadən bildirib ki, Çin Putin, Tramp və Si Cinpin arasında keçirilən görüşdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin müzakirəsinə qarşıdır.

    Üçtərəfli görüş Si Cinpin Donald Tramp Vladimir Putin
    Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина 19 ноября
    44 filmi
    44 filmi

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