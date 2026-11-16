В Марнеули ведутся археологические исследования

На территории села Второе Кесало (Кешели) Марнеульского муниципалитета Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, ведутся научные работы в археологическом комплексе, который датируется V-VI вв.

Как сообщает местное бюро Report, в ходе исследований, проводимых Национальным музеем при финансовой поддержке Национального агентства по охране культурного наследия, была обнаружена часть масштабного архитектурного комплекса.

Предположительно комплекс представлял собой дворец, принадлежавший местному правителю или знатному лицу.

Археологическая территория была зарегистрирована в 2020 году. Значительная часть комплекса была исследована в 2023-2025 годах. В 2026 году проводятся исследования новых участков в западной и северной частях комплекса. Также предусматривается реставрация зоны раскопок и покрытие остатков строений защитным слоем для предотвращения их дальнейшего повреждения.

Изучение археологического комплекса Второе Кесало (Кешели) имеет большое значение с точки зрения исследования исторического прошлого Квемо Картли и архитектурного наследия раннего Средневековья. Поскольку часть комплекса повреждена в результате природных процессов, его охрана и продолжение исследований считаются важными.