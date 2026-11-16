İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır

    Region
    • 16 noyabr, 2026
    • 04:18
    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır

    Gürcüstanın Marneuli bələdiyyəsinin soydaşlarımızın kompakt yaşadığı İkinci Kesalo (Keşəli) kəndinin ərazisində V-VI əsrlərə aid olduğu ehtimal edilən arxeoloji kompleksdə tədqiqat işləri aparılır.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Mədəni İrsin Qorunması üzrə Milli Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Milli Muzey tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı genişmiqyaslı memarlıq kompleksinin bir hissəsi müəyyən edilib.

    İlkin ehtimallara görə, kompleks yerli hökmdara və ya zadəgana məxsus saray olub.

    Arxeoloji ərazi 2020-ci ildə qeydə alınıb. Kompleksin əhəmiyyətli hissəsi 2023-2025-ci illərdə tədqiq edilib. 2026-cı ildə isə kompleksin qərb və şimal hissələrində yeni sahələrin arxeoloji araşdırılması həyata keçirilir.

    Tədqiqatlar çərçivəsində zalların açılmış divarları, kafel təbəqələri və döşəmələri təmizlənir. Həmçinin qazıntı sahəsinin bərpası və tikili qalıqlarının daha çox zədələnməsinin qarşısını almaq üçün qoruyucu təbəqə ilə örtülməsi nəzərdə tutulur.

    İkinci Kesalo ( Keşəli ) Arxeoloji Kompleksinin öyrənilməsi Kvemo Kartlinin tarixi keçmişinin və erkən orta əsrlərə aid memarlıq irsinin araşdırılması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Kompleksin bir hissəsi təbii proseslər nəticəsində zədələndiyindən onun qorunması və tədqiqatların davam etdirilməsi vacib hesab olunur.

    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır
    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır
    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır
    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır
    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır

    Arxeoloji qazıntı Elmi tədqiqat Marneuli Gürcüstan azərbaycanlıları
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:18
    FT: Jensen Huanq "Nvidia"nın baş direktoru vəzifəsinə qayıda bilər
    Biznes
    04:51
    Foto
    Türkiyədə bir neçə ev yanıb, zərərçəkənlər var
    Region
    04:18
    Foto
    Marneulidə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kənddə arxeoloji tədqiqatlar aparılır
    Region
    03:42
    Rusiya və Gürcüstan xüsusi nümayəndələr səviyyəsində birbaşa dialoqu bərpa edirlər
    Region
    03:04
    Foto
    Tbilisidə Azərbaycan panteonunda tarixi şəxsiyyətlərin məzarları qarşısında QR kodlar quraşdırılıb
    Xarici siyasət
    02:33
    Amazon peyklərinin olduğu raket buraxılışdan dərhal sonra qəzaya uğrayıb
    İKT
    02:10
    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb
    Region
    01:59
    Meksika kartelləri ABŞ-nin sərhədçilərini izləmək üçün dronlardan istifadə edir
    Digər ölkələr
    01:45
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Fransaya, İspaniya İngiltərəyə məğlub olub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti