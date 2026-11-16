При крупном пожаре на Пхукете погибли 11, пострадали до 40 человек

В результате крупного пожара в районе Патонг на тайском острове Пхукет погибли 11 человек, еще 38 получили травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Khaosod, возгорание произошло в ночь на понедельник у топливного автомата возле пункта проката мотоциклов и распространился на расположенные рядом здания.

В результате пожара огнем были охвачены пять четырехэтажных коммерческих зданий. Также повреждены несколько мотоциклов, находившихся возле пункта проката.

На место происшествия прибыли пожарные и экстренные службы. Для тушения возгорания были задействованы пять пожарных машин. Спасателям удалось взять огонь под контроль примерно за 40–50 минут.

По предварительным данным, 38 человек получили травмы, в том числе в результате отравления дымом. Пострадавших доставили в больницу Патонга.

Начальник полицейского участка Патонга сообщил, что, по поступившей информации, число погибших достигло 11 человек.

Причины пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются.