Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    При крупном пожаре на Пхукете погибли 11, пострадали до 40 человек

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 06:35
    При крупном пожаре на Пхукете погибли 11, пострадали до 40 человек

    В результате крупного пожара в районе Патонг на тайском острове Пхукет погибли 11 человек, еще 38 получили травмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Khaosod, возгорание произошло в ночь на понедельник у топливного автомата возле пункта проката мотоциклов и распространился на расположенные рядом здания.

    В результате пожара огнем были охвачены пять четырехэтажных коммерческих зданий. Также повреждены несколько мотоциклов, находившихся возле пункта проката.

    На место происшествия прибыли пожарные и экстренные службы. Для тушения возгорания были задействованы пять пожарных машин. Спасателям удалось взять огонь под контроль примерно за 40–50 минут.

    По предварительным данным, 38 человек получили травмы, в том числе в результате отравления дымом. Пострадавших доставили в больницу Патонга.

    Начальник полицейского участка Патонга сообщил, что, по поступившей информации, число погибших достигло 11 человек.

    Причины пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

    Пожар (возгорание) Таиланд
    Tailandda iri miqyaslı yanğın nəticəsində on bir nəfər ölüb, 40-a qədər insan xəsarət alıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    06:35
    При крупном пожаре на Пхукете погибли 11, пострадали до 40 человек
    Другие страны
    06:15
    Фото
    В Марнеули ведутся археологические исследования
    В регионе
    05:44
    Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина 19 ноября
    Другие страны
    05:06
    Politico сообщило о расколе вокруг Трампа после провала на выборах
    Другие страны
    04:39
    Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток
    Другие страны
    04:22
    FT: Дженсен Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia
    Бизнес
    03:50
    Фото
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    Внешняя политика
    03:11
    РФ и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей
    В регионе
    02:38
    КСИР заявил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе
    В регионе
    Лента новостей