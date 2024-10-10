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Саймон Стил: Финансирование - одна из важнейших тем в плане климатической повестки

Саймон Стил: Финансирование - одна из важнейших тем в плане климатической повестки Финансирование - это одна из важнейших тем в плане климатической повестки.
COP29
10 октября 2024 г. 10:11
Саймон Стил: Финансирование - одна из важнейших тем в плане климатической повестки

Финансирование - это одна из важнейших тем в плане климатической повестки.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил сказал 10 октября в Баку на открытии Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29).

По его словам, COP29 должен стать стимулирующей конференцией, способствующей достижению конкретных результатов: "Это поможет воплотить в жизнь обязательства, взятые в прошлом году в рамках исторического консенсуса в ОАЭ, и принести пользу реальной экономике. Очевидно, что финансы играют ключевую роль в достижении конкретных результатов в этом году".

Саймон Стилл отметил, что СOP29 также должен обеспечить достижение амбициозных результатов по статье 6.

"Пришло время выполнить эту работу честно, эффективно и добросовестно. Когда я говорю, что этот COP должен быть стимулирующим, я также имею в виду, что он должен повысить эффективность работы, которую каждое правительство должно сейчас проводить над важнейшими политическими инструментами, предусмотренными Парижским соглашением", - отметил он.

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Версия на английском языке Simon Stiell: Financing - one of most important topics in terms of climate agenda
Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: Maliyyə iqlim gündəliyində ən vacib mövzulardan biridir

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