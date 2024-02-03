Саймон Стил: COP29 в Баку – важнейшее мероприятие в цикле климатических амбиций

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, 29 cессия которой (COP29) пройдет в ноябре 2024 года в Баку, является важнейшим мероприятием в череде климатических амбиций.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, 29 cессия которой (COP29) пройдет в ноябре 2024 года в Баку, является важнейшим мероприятием в череде климатических амбиций.

Как передает Report, об этом в ходе своего выступления в университете ADA заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил.

"Мы должны провести этот год в коллективной работе над развитием нашей глобальной финансовой системы, чтобы она была пригодна для использования по назначению и имела четкий план для осуществления климатического перехода", - сказал он.

Стил подчеркнул, что быть принимающей стороной и президентом COP - это одновременно и большая честь, и огромная ответственность.

"Меня очень вдохновляют конструктивные и вдумчивые обсуждения, которые мы проводили до сих пор в этом году, и особенно в последние дни здесь, в Баку", - добавил исполнительный секретарь ООН.

По его словам, готовность взять на себя тяжелую работу по осуществлению крупномасштабных изменений абсолютно необходима, потому что прошло время для ведения бизнеса в обычном режиме, и это касается всех аспектов глобальной борьбы с изменением климата.

Стил предложил переместиться в 2050 год, представляя, как будет выглядеть мир, если нам удастся удержать глобальный рост температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия и защитить все народы от последствий изменения климата.

"Конечно, это не будет утопией… Глобальные энергетические системы будут иметь нулевые выбросы, страны - или, по крайней мере, регионы - будут в значительной степени самодостаточными в энергетическом отношении. ВИЭ сделали подобный взгляд на будущее доступным, не столь дорогим и предсказуемым. Это означает, что мы сможем избежать потрясений и неравенства, которые определяли экономические тенденции и конфликты в прошлом", - отметил он.

По мнению исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН, триллионы, которые раньше тратились на субсидии на ископаемое топливо, можно будет использовать на более важные цели: здравоохранение, образование, поддержку тех, кто не поспевает за изменениями.

Благодаря удержанию роста температуры в пределах 1,5 °C выходить на улицу в крупных городах из-за загрязнения воздуха больше не будет опасно, и благодаря этому ежегодно будут спасены миллионы жизней.

"Я хочу прояснить одну вещь: такое видение - не мечта. Оно отражено во всем спектре Парижского соглашения и в соглашениях, обсуждавшихся на последующих конференциях ООН по климату. Это не утопия и не антиутопия. Это практично, прагматично и достижимо и основано на существующих, но еще не до конца масштабированных технологиях и проводимой политике", - подчеркнул Стил.

Говоря о прогнозе на 2030 год, он подчеркнул, что глобальные выбросы могут быть сокращены на 43%.

Возобновляемые источники энергии будут в изобилии и по доступным ценам, в том числе и в развивающихся странах, что полностью соответствует соглашению COP28 об увеличении доли возобновляемых источников энергии в три раза.

"Мы разорвали инвестиционный цикл в ископаемое топливо. Экономики диверсифицировались, их индивидуальные пути отказа от производства ископаемого топлива создают больше рабочих мест, более прочные цепочки поставок и более стабильный экономический рост. Выбросы метана сведены к минимуму благодаря простым, но быстрым мерам во всех отраслях промышленности", - пояснил С.Стил.

Исполнительный секретарь ООН добавил, что к 2030 году Фонд возмещения убытков и ущерба (Loss and Damage fund) сможет быстро реагировать там, где необходимо, демонстрируя, что новые подходы - такие, как переходный комитет, созданный ООН по изменению климата после COP27, - могут принести реальные результаты.

Далее Саймон Стил поделился своими взглядами, что будет в 2025 году:

"В начале года все страны представят новые национальные климатические планы - версия 3.0, которая заметно отличается от предыдущих. Во-первых, их обязательства соответствуют стандарту 1,5 градуса, а во-вторых, в них говорится о том, как каждая страна вносит свой вклад в достижение результатов Глобальной инвентаризации 2023 года", - отметил он.

По его словам, США, Китай, Россия, Бразилия, Индонезия, Германия, Индия, Великобритания, Япония, Канада и ряд других стран в составе G20 - вместе ответственные за 80% мировых выбросов в 2025 году, серьезно пересмотрят свои цели.

"Потому что они [страны G20] начали понимать, что пиар-акции, ребрендинг и прочее не помогут им выполнить свои климатические обязательства и что это оставит их далеко позади от инноваций и первых рядов. В свою очередь, национальные климатические планы - это не просто листы бумаги, они должны быть подкреплены надежными политическими инструментами, просчитаны по стоимости и воплощены в готовые к реализации инвестиционные возможности", - сказал Стил.

По его прогнозам, к 2025 году каждая страна сможет разработать национальный план адаптации - повышения устойчивости, призванной защитить население, средства к существованию и природу от стремительно растущего воздействия климата.

"В течение 2025 года ООН подготовит доклад, обобщающий двухгодичные отчеты о прозрачности, представленные до конца 2024 года. Этот доклад является важной вехой - первым отчетом стран о ходе выполнения Парижского соглашения с момента его принятия 9 лет назад. Смелые климатические действия должны быть включены во все функции правительств и все аспекты бизнеса и инвестиций, при этом государственный и частный секторы должны работать согласованно, вместе с сообществами и экспертами, не оставляя никого позади", - отметил Стил.

Говоря о прогнозе на этот год, эксперт подчеркнул, что для осуществления климатического перехода нужны средства: "2,4 триллиона долларов, если не больше. Именно столько, по оценкам Группы экспертов высокого уровня по климатическому финансированию, требуется ежегодно для инвестиций в возобновляемые источники энергии, адаптацию и другие связанные с климатом вопросы в развивающихся странах, за исключением Китая".

Он подчеркнул, что без большего финансирования климатические победы 2023 года быстро превратятся в пустые обещания. 2024 - это год, когда многосторонние банки развития должны продемонстрировать конкретными действиями свою центральную роль в мировой борьбе с изменением климата и свою решимость оказывать масштабное воздействие.