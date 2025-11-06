Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    COP29
    • 06 ноября, 2025
    • 22:52
    Сахиба Гафарова принимает участие в церемонии открытия саммита лидеров COP30

    Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в бразильском Белеме, принимает участие в Саммите лидеров 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30).

    Как сообщает Report, спикера азербайджанского парламента в Синей зоне приветствовал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

    Затем состоялась церемония открытия Саммита лидеров COP30. На церемонии выступили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, а также президенты и премьер-министры ряда стран.

    Отметим, что на COP30 главы государств и правительств, министры из различных стран, руководители международных организаций собираются для обсуждения актуальных проблем и обязательств, связанных с изменением климата. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис COP30
    Фото
