Рамид Намазов: В преддверии COP29 Азербайджан сталкивается с гибридными атаками

Азербайджан, который примет в ноябре 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сталкивается с безосновательными гибридными атаками и информационной кампанией по очернению имиджа страны.

Азербайджан, который примет в ноябре 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сталкивается с безосновательными гибридными атаками и информационной кампанией по очернению имиджа страны.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель временной комиссии по вопросам иностранного вмешательства и гибридных угроз Рамид Намазов на общественных обсуждениях в Милли Меджлисе на тему "Гибридные угрозы против COP29".

"С приближением этого мероприятия в некоторых зарубежных СМИ начались кампании по очернению Азербайджана. Силы, выступающие против нашей страны, пытаются оказать давление под предлогом малого числа женщин в Организационном комитете COP29, нарушений свободы слова и прав человека, отсутствия мирного договора с Арменией, а также того, что Азербайджан является производителем нефти и газа. Такие гибридные атаки против Азербайджана неприемлемы", - сказал он.