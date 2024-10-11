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Пярвиз Шахбазов: Утроение мощностей ВИЭ и удвоение энергоэффективности - основа коллективных обязательств

Пярвиз Шахбазов: Утроение мощностей ВИЭ и удвоение энергоэффективности - основа коллективных обязательств Утроение мощностей возобновляемых источников энергии и удвоение уровня энергоэффективности к 2030 году - это не просто ориентир, а главная опора коллективного обязательства для достижения цели в 1,5 градуса.
COP29
11 октября 2024 г. 13:59
Пярвиз Шахбазов: Утроение мощностей ВИЭ и удвоение энергоэффективности - основа коллективных обязательств

Принятые обязательства утроить мощности возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность к 2030 году – это не просто ориентир, а основа коллективных обязательств по достижению цели в 1,5 градуса.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Он отметил, что в прошлом году мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане увеличилась на 373,6 мегаватт.

"Создание "зеленых" энергетических зон в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване является фундаментом для общенационального перехода к "чистому нулю". К 2030 году мы планируем производить 7 гигаватт "зеленой" энергии, 70% которой будет экспортировано", - сказал он.

Шахбазов подчеркнул, Азербайджан является одним из инициаторов создания трех "зеленых" коридоров, среди которых проект подводного электрического кабеля Black Sea Energy.

"Эти зеленые энергетические коридоры внесут значительный вклад в "зеленый" энергопереход в более широкой географии - от Центральной Азии до Европы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан не только возглавляет процесс ускорения энергетического перехода в мире, но и реализует масштабные национальные и трансграничные проекты, которые способствуют увеличению потенциала ВИЭ в национальном и региональном масштабе.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Tripling renewable energy capacity and doubling energy efficiency - main pillar of collective commitments

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