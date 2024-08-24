Проведен медиа-семинар на тему "Эффективные коммуникационные стратегии для COP29"

В рамках программы “29 диалогов о климате: путь к COP29”, организованной представительством ООН в Азербайджане, был проведен медиа-семинар на тему "Эффективные коммуникационные стратегии для COP29".

В рамках программы “29 диалогов о климате: путь к COP29”, организованной представительством ООН в Азербайджане, был проведен медиа-семинар на тему "Эффективные коммуникационные стратегии для COP29".

Как сообщает Report, на мероприятии, приуроченном к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане, акцент был сделан на важность работы СМИ.

Александр Сайер, сотрудник Рамочной конвенции ООН, отметил, что она была основана в 1992 году, и на сегодняшний день подписана 197 странами. Он подчеркнул важность Парижского соглашения и необходимость разработки новых планов действий каждые пять лет. По его словам, целью является удержание глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и выбор финансовых целей для борьбы с климатическими последствиями.

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев подчеркнул необходимость серьезных шагов для достижения целей конференции, в том числе определения верхнего предела финансирования в 100 млрд долларов для борьбы с изменением климата.

Нармин Джарчалова, председатель правления Операционной компании COP29, рассказала о подготовке к конференции, включая работы на Бакинском олимпийском стадионе, где предусмотрены зоны для различных мероприятий, а также для СМИ и VIP-гостей.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андеева отметила, что проведение COP29 — это большая ответственность и возможность для расширения сотрудничества. Она поблагодарила всех, кто участвует в организации конференции, и выразила поддержку инициативам по предотвращению изменения климата.