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В рамках подготовки к COP29 состоялась встреча с представителями НПО и экспертами

В рамках подготовки к COP29 состоялась встреча с представителями НПО и экспертами В Агентстве государственной поддержки Неправительственных организаций (НПО) прошла встреча с экспертами в области экологии и представителями НПО, включенных в Оргкомитет, который был создан в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной кон
COP29
26 февраля 2024 г. 19:35
В рамках подготовки к COP29 состоялась встреча с представителями НПО и экспертами

В Агентстве государственной поддержки Неправительственных организаций (НПО) прошла встреча с экспертами в области экологии и представителями НПО, включенных в Оргкомитет, который был создан в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, на встрече обсуждены вопросы, касающиеся ожиданий азербайджанских НПО от COP29 и их активного участия в этой конференции.

Собравшиеся говорили о том, что включение в Оргкомитет наряду с госструктурами представителей институтов гражданского общества является ярким примером благоприятных условий для НПО в Азербайджане и большого к ним доверия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Təşkilat Komitəsinin tərkibindəki QHT-lərlə və ekspertlərlə görüş keçirilib

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