В рамках подготовки к COP29 состоялась встреча с представителями НПО и экспертами

В Агентстве государственной поддержки Неправительственных организаций (НПО) прошла встреча с экспертами в области экологии и представителями НПО, включенных в Оргкомитет, который был создан в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной кон

В Агентстве государственной поддержки Неправительственных организаций (НПО) прошла встреча с экспертами в области экологии и представителями НПО, включенных в Оргкомитет, который был создан в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, на встрече обсуждены вопросы, касающиеся ожиданий азербайджанских НПО от COP29 и их активного участия в этой конференции.

Собравшиеся говорили о том, что включение в Оргкомитет наряду с госструктурами представителей институтов гражданского общества является ярким примером благоприятных условий для НПО в Азербайджане и большого к ним доверия.